Téměř čtyři stovky fanoušků se přišly podívat na derby do Frenštátu. Domácí Beskyd hostil v dohrávce šestadvacátého kola Nový Jičín. Zajímavé utkání nabídlo celkem šest branek. Frenštátský výběr v poločase vedl 1:0, nakonec ale prohrál 2:4.

Nový Jičín vyhrál ve Frenštátu. | Foto: Boris Spiller

Domácí měli parádní vstup do zápasu. V 5. minutě kopali rohový kop a Cacek na přední tyči uklidil míč pod břevno – 1:0. „Nevyšel nám vůbec vstup do utkání. Inkasovali jsme lacinou branku, kdy jsme si na přední tyči nepohlídali Cacka. Tento gól s námi otřásl. Bylo to z naší strany pomalé, nešla nám kombinace,“ řekl novojičínský trenér Martin Štverka. „První poločas nám vyšel dobře. Dali jsme gól. Pyclík trefil břevno, dal branka mu nebyla uznána,“ vzal si slovo kouč Frenštátu Roman Kučerňák. „V závěru poločasu jsme už začali hrozit po křídlech, Vahalík s Byrtusem posílali do vápna dobré centry,“ řekl ještě k prvnímu poločasu Martin Štverka.

Po přestávce se začaly dít věci. Nejdříve měl dobrou možnost Beskyd. „Tu jsme bohužel nedotáhli do gólového konce,“ litoval Roman Kučerňák. „Chtěl jsem v poločase střídat, ale kluci mě žádali ještě o patnáct minut trpělivosti, což se vyplatilo,“ pousmál se hostující kouč. Ve 46. minutě utekl po lajně Vahalík, který hledal v šestnáctce Janovského, odražený balon se nakonec dostal k Nielanikovi, který ho uklidil do sítě. O dvě minuty později vnikl do vápna Staněk, byl faulován a Magdon poslal proměněnou penaltou hosty do vedení. V 53. minutě se Nieslanik kličkou zbavil protihráče, jeho střelu brankář Málek ještě vyrazil, avšak na dorážku Janovského byl krátký – 1:3. „Měli jsme jasně navrch, soupeře jsme přehrávali. Měli jsme i několik dalších šancí. Předváděli jsme fotbal, který nám je vlastní,“ pochvaloval si šéf novojičínské lavičky. Po narážečce s Nieslanikem dával na 1:4 Jež. „Chtěli jsme si ještě vylepšit skóre, ale udělali jsme chybu, kterou soupeř potrestal a upravil na konečných 2:4,“ zakončil Martin Štverka.

„Dostali jsme tři rychlé branky a bylo po zápase. Jsme rádi, že už je po sezoně. Ta letošní se nám moc nepovedla,“ uzavřel Roman Kučerňák.

Frenštát pod Radhoštěm – Nový Jičín 2:4 (1:0)

Branky: 5. Cacek, 87. Bartoš – 46. Nieslanik, 48. Magdon (penalta), 53. Janovský, 72. Jež. Rozhodčí: Čampišová – Řezníček, Petrásek. ŽK: Bányácski – Kozelský, Nippert, Byrtus, M. Gaži. Diváci: 386.

Frenštát: Malek - Bányácski, Bartoš, Sobota (72. Bezloja), Bednář – Bzirský, Buchlovský, Opatřil – Cacek (64. Rozsíval), Vachník (77. Geryk) – Pyclík. Trenér: Roman Kučerňák.

Nový Jičín: Kozelský – Jež, Zagol, Nippert, M. Gaži – Vahalík (64. Hurta), Magdon, Staněk (89. Siwy), Byrtus – Nieslanik, Janovský (64. F. Gaži). Trenér: Martin Štverka.