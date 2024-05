Nový Jičín šel do vedení po půlhodině hry zásluhou Janovského, za hodinu vedli domácí po trefě Nipperta již o dvě branky. Více jich už nepadlo a domácí tak mohli slavit. „Jsme rádi za tři body. Začátek nám přitom nevyšel, hosté nás dost přehrávali, naštěstí jsme to uhráli bez nějaké újmy a po dvaceti minutách jsme se trochu probrali,“ řekl Deníku trenér Nového Jičína Pavel Kunc.

„Hoste byli sice nadále lepší v poli, ale do vedení jsme šli my, když Cacek s Janovským pěkně spolupracovali a druhý jmenovaný využil chybu soupeře,“ vykládal kouč Nového Jičína. „Ve druhé půli jsme Nippertem odskočili do dvougólového vedení a hostům už nedovolili ani kontaktní branku,“ dodal Pavel Kunc, jehož celek udržel podruhé v řadě čisté konto.

V nastavení se ještě vylučovalo na obou stranách. Červené karty viděli po vzájemné potyčce domácí Janovský a hostující Svrčina. „To byla taková MMA vložka. Janovský se měl udržet a neoplácat, pokazil si tak svůj celkem solidní výkon,“ měl jasno trenér FK Nový Jičín Pavel Kunc, jehož mužstvo bude bojovat o další body v sobotu od 17 hodin na hřišti třetího Bzence.

25. kolo divize E (neděle 12. 5. 2024):

Nový Jičín – HFK Olomouc 2:0 (1:0)

Branky: 28. Janovský, 62. Nippert. Rozhodčí: Matulík – Labaš, Petrásek. ŽK: Štefek, Cacek – Kachlík, Pavelka, Šarman. ČK: 90+2. Janovský – 90+2. Svrčina. Diváci: 100.

FK Nový Jičín: Hub – Štefek, D. Palla, Nippert, Korytář, Bartoň (82. Káňa), Cagaš (61. Balhárek), Onyechere, Cacek (90. Kachel), Janovský, Magdon. Trenér: Pavel Kunc.