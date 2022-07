Denis Nieslanik začal loňskou sezonu v Novém Jičíně. Střelecky tým táhl a pro jarní část kmenový hráč Třince posílil frýdecké Valcíře. V MSFL nastoupil do čtrnácti utkání, ve kterých vstřelil dvě branky. „Denis u nás už působil. Zařadil se ke klíčovým hráčům týmu. Jsme rádi, že můžeme na loňskou spolupráci navázat,“ řekl trenér Nového Jičína Martin Štverka.

Frenštát dostal v Otrokovicích desítku

Do přípravy s Novým Jičínem se zapojí také osmadvacetiletý stoper Martin Hýl, který patřil k oporám Petřvaldu na Moravě. „Stopera jsme potřebovali. Martin si dal od fotbalu pauzu, teď se vrací. Věřím, že se do toho rychle dostane. V Petřvaldu dokonce plnil v minulosti roli kapitána,“ podotkl šéf novojičínské lavičky. „Vedle těchto dvou kluků, bychom ještě jednoho hráče získali. Jinak šanci dostanou také naši dorostenci,“ poznamenal Martin Štverka.

Nicméně Nový Jičín eviduje ještě jeden nečekaný odchod. Do Petřvaldu, který hraje krajský přebor míří gólman Ognjan Ognjanov. „Jeho rozhodnutí respektujeme. Postavíme to v bráně na Adrianu Hubovi. Je to náš odchovanec. Kvalitu určitě má,“ podotkl trenér.

Už ve středu čeká na Nový Jičín první přípravný zápas, a to v divizních Všechovicích. O víkendu pak tým zamíří na soustředění do slovenské Turzovky. „Zahrajeme si tam na turnaji. Začínáme s domácí Turzovkou a pak se střetneme buď s Martinem nebo Frýdlantem,“ zakončil Martin Štverka.