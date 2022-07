„Naše jednička Adrian Hub má zdravotní problémy, druhého gólmana zatím nemáme. Proto nyní v přípravě musel chytat Vlasta Pikulík. Chtěl jsem, aby se zapsal na soupisku. Zatím to ale neklaplo, neboť chce pokračovat v Tiché, s kterou postoupil do I. A třídy. Druhého brankáře tak intenzivně hledáme,“ poznamenal Martin Štverka.

Proti Polomi jeho tým hrál dobře. „Hrálo se na kvalitně připraveném hřišti. Nasadili jsme do hry, to nejsilnější, co máme. Utkání jsme brali jako generálku,“ vracel se trenér k sobotnímu duelu. „Vyšel nám vstup do zápasu. Soupeře jsme přitlačili a přinutili ho k chybám. Náš výkon celkově nebyl špatný, měli jsme dobrý pohyb. Góly padly po pěkných akcích,“ pochvaloval si Štverka.

V pátek čeká na Nový Jičín předkolo MOL cup. Dorazí celek z Nových Sadů. „Hrajeme doma, chceme postoupit,“ řekl jasně trenér. Pokud bude jeho tým úspěšný, v dalším kole přivítá ambiciózní Kroměříž. Páteční duel má výkop v 17.30.

SC Pustá Polom – FK Nový Jičín 2:5 (0:4)

Branky: 63. Gloga, 66. Frank – 11. Mrkvička, 17. Kunz vlastní, 27. Nieslanik, 36. Hurta, 83. A. Vahalík.

Pustá Polom: Muczka – Pomp, Kuděla, Kunz, Potůček – Kaštovský, Černín, Gebauer, Malovec, Gloga – Schlossarek. Střídali: Frank, Hradský, Kludka, Drozd. Trenér: David Štverka.

Nový Jičín: Pikulík – Mrkvička, Heiník, Hýl (65. M. Gaži), Nippert – D. Palla (65. M. Palla), Zagol – Byrtus (53. A. Vahalík), Nieslanik (65. F. Gaži), Hurta – Magdon (46. Kutáč). Trenér: Martin Štverka.