Deset zápasů stihli v Divizi F odehrát fotbalisté z Nového Jičína. Udělali v nich devět bodů a ve čtrnáctičlenném startovním poli jim patří dvanáctá příčka. Na obranu celku vedeného trenérem Petrem Blejchařem je třeba říci, že vzhledem k rekonstrukci svého stánku hraje domácí duely v kunínském azylu.

Nový Jičínhrál v azylu | Foto: Jakub Pryček

„Bodů jsme mohli mít více, ale bohužel. Vůbec se nám nepovedla letní příprava a to se odrazilo i do výsledků,“ poznamenal trenér Nového Jičína Petr Blejchař, který u kormidla nahradil Aloise Skácela, jenž odešel do ligové Opavy. „Nehráli jsme dobře, naštěstí naše výkony šly nahoru. Třeba utkání v Rýmařově jsme prohráli, ale výkon se mi líbil. Proto mě štve, že soutěž byla přerušena a my nemohli odehrát zápasy s Heřmanicemi a Bruntálem. Mohli jsme naše postavení v tabulce vylepšit,“ podotkl novojičínský kouč.