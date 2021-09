Po přestávce byl Nový Jičín lepším týmem. Nicméně utkání dohrával o deseti, poté co byl v 72. minutě vyloučen Gaži. O šest minut později si došel pro penaltu Knedla a hosté znovu vedli. Po střele Magdona už to bylo 1:3. „Domácí už jen snížili. Za vítězství jsme rádi. Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem,“ zakončil zaskakující trenér Petr Hurta.

„Měli jsme problémy se složením sestavy. Navíc trenéra nepustily k utkání pracovní povinnosti,“ řekl předseda klubu Petr Hurta, který se výjimečně posadil na lavičku. „V prvním poločase jsme byli trošku zataženi, ale dařily se nám brejky. Šli jsme také do vedení. Domácí hrozili hlavně ze standardních situací, škoda, že jsme dostali gól do šatny,“ litoval klubový boss.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.