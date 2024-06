Poslední domácí zápas sezony jim nevyšel. Fotbalisté Nového Jičína podlehli v páteční předehrávce 29. kola divize E Kostelci na Hané 0:1.

Fotbalisté Nového Jičína v červeném během utkání ve Vsetíně. | Foto: Julius Ficek

Nový Jičín šel do utkání s cílem oplatit Hanákům podzimní porážku 0:2. To se jim však nepodařilo. Hostům zajistil tři body po hodině hry Hruban, který byl jediným úspěšným střelcem. „Prohráli jsme si to sami,“ řekl Deníku na úvod hodnocení trenér Nového Jičína Pavel Kunc.

„První poločas mohl skončit 4:1 a bylo po zápase, ale ze čtyř tutovek jsme nebyli schopni dát ani jeden gól. Pak hosté utekli a exkluzivní dvojzákrok předvedl Hub. Zatímco v minulých domácích zápasech jsme byli produktivní, tentokrát jsme v tom vyhořeli,“ vykládal Pavel Kunc.

Hosté hráli od 50. minuty bez vyloučeného Korytáře. „Přivodil nám komplikace. Fauloval, když byl poslední a šli jsme do deseti. Hosté pak udeřili, my jsme se s tím ještě snažili v oslabení něco udělat, ale tutovku už jsme neměli a vyrovnat se nám nepodařilo,“ pokračoval Pavel Kunc.

Nový Jičín klesl po porážce v neúplné tabulce na 11. místo těsně mimo sestupové pozice. „Kabina byla po zápase dost zklamaná a možná ještě teď se modlí, aby byla pravda, že ze tří moravských divizí padá pět týmu a tím pádem jsme zachráněni,“ dodal kouč Nového Jičína Pavel Kunc.

29. kolo divize E (pátek 7. 6. 2024):

Nový Jičín – Kostelec na Hané 0:1 (0:0)

Branka: 59. Hruban. Rozhodčí: Smýkal – Pavlica, Poláček. ČK: 50. Korytář (Nový Jičín). Diváci: 110.