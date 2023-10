Příjemně překvapili! Fotbalisté Nového Jičína dokázali uhrát v nedělním zápase 9. kola divize E na hřišti vedoucích Kozlovic bod po remíze 2:2, přesto zůstávají v tabulce na posledním místě. Domácí klesli po nečekané ztrátě na druhou příčku.

Fotbalisté Nového Jičína v bílém. | Foto: Deník/VLP Externista

Nový Jičín začal skvěle a už po necelých dvou minutách vedl, prosadil se Adebayo. Domácí srovnali Nekudou, který v závěru poločasu podruhé smazal ztrátu, když odpověděl na gól Bartoně. Po změně stran už žádná branka nepadla.

„Zvládli jsme vstup do utkání a brzy vedli. Domácí pak potvrzovali kvalitu, měli tam sérii rohů, my jsme ale zlobili a byli taky nebezpeční. Hrál se zajímavý fotbal, který vyústil v poločasové skóre 2:2,“ řekl Deníku trenér Nového Jičína Pavel Kunc.

Od 55. minuty hráli hosté přesilovku, vyloučen byl Smolka. „První žlutá karta udělena za držení soupeře za dres v nepřerušené hře v souboji o míč. Druhá žlutá karta udělena za bezohledné kopnutí soupeře zepředu,“ stojí v zápise o utkání.

Přesilovku Nový Jičín nezužitkoval. „Poté, co šli domácí do deseti, nastalo období nepřesností. Bohužel nám totiž chyběla kvalita s míčem, proto si domů vezeme jen bod. Je ale spravedlivý a my ho bereme,“ dodal kouč FK Nový Jičín Pavel Kunc.

9. kolo divize E (neděle 1. 10. 2023):

Kozlovice – Nový Jičín 2:2 (2:2)

Branky: 19. a 39. Nekuda – 2. Adebayo, 26. Bartoň. Rozhodčí: Mrázek – Slováček, Vychodil. ŽK: Kostka, Smolka, Kyselák, Vogl – Nippert, Bartoň, Onyechere, Klimeš. Diváci: 270.

FK Nový Jičín: Hub – Nippert, Rajskup, Kebe, Magdon, Janovský, Adebayo, Bartoň (73. Balhárek), Onyechere (85. Cacek), Klimeš, Kachel (57. Kocián). Trenér: Kunc.