Novojičínští fotbalisté si do divizní tabulky připsali důležité tři body. Na domácím trávníku porazili totiž Řepiště 1:0. Jedinou branku vstřelil osm minut před koncem Oleksandr Hazha.

„V prvním poločase byly k vidění na obou stranách spíše pokusy ze střední vzdálenosti, které si gólmani pohlídali,“ řekl k prvnímu poločasu domácí kouč Pavel Kunc. Na novojičínské straně stála za zmínku ještě hlavička Málka. Tu ale zlikvidoval gólman Preisner.

Vstup do druhého poločasu měli lepší hosté. „Soupeř byl nebezpečnější. Při nás v jednu chvíli stálo i štěstí,“ přiznal novojičínský stratég. Na druhé straně se mohl udeřit Cacek. Jenomže stejně jako Palla a po něm Hazha nedokázal trefit branku. Když už to vypadalo, že se budou body dělit, předvedli pěknou kombinaci Onyechere s Hazhou a posledně jmenovaný trefil domácím tři body. „Pro nás je to důležité vítězství. Jsem rád, že jsme nakonec takto utkání zvládli,“ zakončil Pavel Kunc.

Nový Jičín – Řepiště 1:0 (0:0)

Branka: 82. Hazha. Rozhodčí: Doležal – Vejtasa, Habermann. ŽK: Málek – Martiník. Diváci: 40.

Nový Jičín: Březina – Korytář (74. Vavřík), Koleček, Nippert, M. Palla – Cacek (63. Janovský), Křížek, Málek, Onyechere – Hazha (86. Klimeš) – Magdon. Trenér: Pavel Kunc.