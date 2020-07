Účastník fotbalové divize z Nového Jičína hlásí dvě posily pro novou sezonu. Z Frýdku-Místku se vrací Petr Hurta, z bohumínského Bosporu přichází Jan Jesch.

Petr Hurta se vrací do Nového Jičína | Foto: Kristýna Haldinová

„Petr Hurta se vrací z Frýdku-Místku, hrával i v Opavě za devatenáctku. Pro nás bude velkým přínosem, a to i vzhledem ke své univerzálnosti,“ řekl kouč Nového Jičína Petr Blejchař. Druhou novou tváří je záložník Jan Jesch, který naposledy hrával za Bohumín, za sebou má ale i angažmá v Háji ve Slezsku. „Oba by měli posílit naši ofenzívu, ve které nám to trochu skřípe,“ přiznal nový šéf novojičínské lavičky. V týmu bude pokračovat také Patrik Ságner, bývalý hráč Hlučína. „Chtěli jsme i Vengřinka, ale ten nejspíše zůstane v Hlučíně, kde s ním počítají,“ dodal Petr Blejchař.