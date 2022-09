„Zápas ukázal, že v letošním ročníku divize není slabého soupeře. Utkání bylo až do závěrečného hvizdu otevřené,“ řekl domácí kouč Martin Štverka. Domácí celek šel do zápasu s menším hendikepem. „Vzhledem k nepříznivému počasí jsme v týdnu nemohli trénovat na velkém hřišti, a to se taky na konci utkání projevilo,“ poznamenal novojičínský stratég.