Novojičínští měli hrůzostrašný vstup do zápasu. Stačilo šest minut a bylo to 0:2. „Druhý gól jsme dostali po malé domů, kdy našemu brankáři píchlo v koleni. Bohužel se zranil a do branky musel můj asistent,“ přiblížil divočinu ze začátku utkání trenér Nového Jičína Martin Štverka. „Zranění gólmana a prostoj okolo této situace měl na naší hru špatný vliv. První poločas nebyl z naší strany vůbec dobrý. Hranice hrály tvrdě, dobře presovaly a my jsme se s tím nedokázali vyrovnat. To mě docela dost štvalo,“ zlobil se novojičínský stratég. Do poločasu přidali hosté ještě jednu branku.