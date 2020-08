„Dina znám z působení v ostravském Baníku. Byli jsme spolu v kontaktu. V Dolním Benešově nebyl tolik vytěžován, projevil zájem u nás hrát, tak jsme domluvili na přestupu,“ okomentoval příchod technicky dobře vybaveného fotbalisty trenér Nového Jičína Petr Blejchař. „Už proti Polance naznačil, že může být posilou,“ doplnil hostující stratég.

V samotném se Novému Jičínu nedařilo. „Byli jsme připraveni na to, co bude soupeř hrát, bohužel zápas jsme nezvládli. V prvním poločase jsme působili ospalým dojmem a po zbytečném rohu jsme inkasovali první gól. Domácí pak přidali ještě jeden. Šli jsme do rizika, měli jsme i převahu, ale s výsledkem se nám již nic nepodařilo udělat. Porážka mrzí, ale nedá se nic dělat, musíme zvednout hlavu a jít dál,“ dodal Petr Blejchař. Ve středu se jeho tým představí v Petřkovicích v rámci prvního kola MOL cupu.

Polanka nad Odrou – Nový Jičín 2:0 (1:0)

Branky: 16. a 51. Baroš. Rozhodčí: Janeček – Broskevič, Jurajda. ŽK: Hluchý, Fusek, Coufal – Hurta, Mrkvička. Diváci: 104.

Nový Jičín: Hub – Málek, Blejchař, Nippert, Hutnik (46. D. Palla) – Trajkovski, Mrkvička (82. Janovský), Jesch (68. Magdon), Vokonou, Hurta (66. Kadlčík) – Gomola. Trenér: Petr Blejchař.