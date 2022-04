„Dnešní zápas ukázal, kam oba týmy patří. Frýdlant má na to, aby hrál o postup, kdežto my se budeme pohybovat ve středu tabulky,“ začal s hodnocením zápasu trenér Nového Jičína Martin Štverka. „Frýdlant zaslouženě vyhrál, byl kvalitnější. Naši mladí hráči se teprve dospělý fotbal učí,“ pokračoval šéf novojičínské lavičky. Favorita poslal do vedení hned po sedmi minutách Velička. Minutu před poločasem kopali hosté rohový kop, odražený balon se dostal ke Knedlovi a ten ho levačkou uklidil k tyči. „Tady byla velká škoda, že jsme ještě za další dvě minuty inkasovali gól na 2:1, který nás srazil,“ mrzelo trenéra.