„Pro nemoc nám vypadl Petr Hurta těsně před zápasem se udělala nevolnost Denisu Neislanikovi,“ začal k utkání hovořit trenér Nového Jičína Martin Štverka. V prvním poločase se dostali Havířovští do vedení. Huba překonal Heller.

Derby jasně pro Břidličnou, Igbinoba skončil v nemocnici

Vstup do druhého poločasu měli lepší hosté. Ve 48. minutě kopali rohový kop a Nippert vyrovnal. Po necelé hodině hry poslal trenér Štverka na hřiště Nieslanika. Hostující kanonýr se osm minut před koncem blýskl individuální akcí a poslal svůj tým do vedení. „Nakonec jsme ale vedení neudrželi. Havířov srovnal z penalty. Dostat gól v poslední minutě mrzí, ale remíza je spravedlivá. Mi bod bereme, a to i vzhledem k absencím, i tomu, že nemůžeme trénovat na velkém hřišti,“ zakončil Martin Štverka.

Opavské béčko sice vedlo, tři body si ale odvezla Karviná

Havířov – Nový Jičín 2:2 (1:0)

Branky: 39. a 90. (penalta) Heller – 48. Nippert, 82. Nieslanik. Rozhodčí: Pospíšil – Labaš, Matulík. ŽK: Podešva, Wojnar, Heller – Nippert, M. Gaži, Jež, Staněk, Magdon, Zagol, Nieslanik. Diváci: 180.

Nový Jičín: Hub – Jež, Heiník, Zagol, M. Gaži – Byrtus (69. F. Gaži), Palla, Staněk, Nippert (69. Vahalík) – Magdon (86. Hýl), Janovský (59. Nieslanik). Trenér: Martin Štverka.