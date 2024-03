/FOTOGALERIE/ Tohle potřebovali jako sůl! Fotbalisté Nového Jičína vyhráli páteční zápas 19. kola divize E na hřišti Přerova 2:1 a z posledního místa tabulky se právě na soupeře bodově dotáhli. Gólman vítězů Adrian Hub musel po utkání na pohotovost. Co se stalo?

Fotbalisté Nového Jičína vyhráli záchranářský souboj v Přerově 2:1. | Foto: Deník/David Kubatík

Nový Jičín cestoval do Přerova s prvním jarním bodem v kapse, který uhrál minulý víkend doma po bezbrankové remíze se Šternberkem, a vstřelil důležitý první gól. Ke konci prvního poločasu se o něj postaral Cacek. Domácí brzy po změně stran srovnali Masným a mohli dokonat obrat, místo toho udeřili hosté po parádě Magdona a s vypětím všech sil těsný náskok na Hané uhájili.

„Kluci nastoupili koncentrovaní a v první půli jsme šli do vedení. Navíc jsme nastřelili ještě tyčku,“ řekl Deníku na úvod hodnocení trenér Nového Jičína Pavel Kunc. „Vstup do druhé půle vyšel lépe domácím a po srovnání měli ještě další šance na otočení,“ vykládal kouč Nového Jičína. „Po tom výpadku jsme opět přidali a Magdon nás krásně poslal do vedení,“ pokračoval Pavel Kunc.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

„Posledních deset minut měl Přerov povinný tlak, při kterém dostal náš gólman Hub kopačkou do hlavy a domácí pak nastřelili břevno. V té situaci, která se podle nás měla přerušovat, protože šlo o zdraví hráče, se k nám přiklonilo štěstí. Právě to štěstí, které nám chybělo v minulém zápase. S gólmanem jsme museli po zápase na pohotovost, utrpěl otřes mozku. Snad se dá na další zápas do kupy,“ dodal Pavel Kunc s tím, že o další body bude jeho tým bojovat v sobotu 6. dubna s Novými Sady.

19. kolo divize E (pátek 29. 3. 2024):

Přerov – Nový Jičín 1:2 (0:1)

Branky: 51. Masný – 34. Cacek, 63. Magdon. Rozhodčí: Rosický – Švehla, Vejtasa. ŽK: Korytář, M. Palla, Kocián, Cacek, Kachel (všichni Nový Jičín). Diváci: 220.

FK Nový Jičín: Hub – Štefek, Mwakona, Nippert, Korytář (46. Rajskup), Cacek, M. Palla (57. Kachel), Bartoň (70. Kocián), Onyechere (84. Toure), Janovský, Magdon. Trenér: Pavel Kunc.