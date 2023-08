Byla to spíše kopaná, ze které nevytěžili fotbalisté Nového Jičína nic. Svěřenci trenéra Pavla Kunce prohráli páteční předehrávku 4. kola divize E s Přerovem 0:1 a zůstávají bez bodu na posledním místě tabulky.

FK Nový Jičín. Na snímku s číslem 12 Tomáš Magdon. | Foto: FK Nový Jičín

Zápas, v němž ukázal sudí Godfryd tři červené karty, jednu domácím a dvě hostům, rozhodl po dvaceti minutách Repček. „Fotbal moc krásy nepobral. Jedinou opravdu pěknou akci předvedl střelec branky, kterého jsme trestuhodně nedostoupili a ten nám z dvaceti metrů vymetl pavučinu,“ řekl Deníku kouč Nového Jičína Pavel Kunc.

„Jako klíčová se ukázala ztráta Kociána, na kterém se sice vyžlutil stoper soupeře, ale z fleku bych to vyměnil za jeho zdraví a aby mohl dál pokračovat. Zařadil se tak k dalším důležitým hráčům, které momentálně nemůžeme pro hru využít,“ vykládal Pavel Kunc.

ČERVENÉ KARTY

(ze zápisu o utkání):

Nový Jičín (43. minuta - Jiří Šimek): Hrubé nesportovní chování. Kopnutí za použití nepřiměřené síly do ležícího hráče, do oblasti zad, v přerušené hře.

Přerov (31. minuta – Tomáš Vařecha): Druhé napomenutí během utkání. První žlutá karta v 8. minutě za bezohledné podražení soupeře ze strany v souboji o míč v nepřerušené hře. Druhá žlutá karta ve 31. minutě za bezohledné kopnutí soupeře při skluzu zezadu v souboji o míč v nepřerušené hře.

Přerov (55. minuta – Jan Masný): Hrubé nesportovní chování, kopnutí za použití nepřiměřené síly soupeře ze strany do nohy v přerušené hře. Jednalo se na reakci na držení.

Od 31. minuty hráli domácí přesilovku po vyloučení Vařechy, dlouho to však netrvalo. Ve 43. minutě zamířil předčasně do sprch také domácí Šimek. „Místo abychom to do pauzy dohráli a v půli si řekli, jak na ně, tak jsme se nechali za oplácení vyloučit a bylo po výhodě,“ kroutil hlavou trenér Nového Jičína.

V 55. minutě vyfasoval červenou kartu přerovský Masný, nově nabytou přesilovku však domácí nevyužili. „Kdyby sudí trestal zákroky hned a nenechával výhody, když jsou hráči dál okopáváni nebo drženi, k těm červeným by nedošlo,“ měl jasno Pavel Kunc.

„Každopádně hráči by měli tyto situace zvládat a neoplácet,“ doplnil. „Kluci ještě chtěli s výsledkem něco udělat, ale je vidět, že nám chybí rozdílový hráč. Pokud netrefíme za celý zápas branku, tak gól nedáme,“ dodal zklamaný kouč Nového Jičína Pavel Kunc, který sám viděl v 63. minutě žlutou kartu.

4. kolo divize E (pátek 25. 8. 2023):

Nový Jičín – Přerov 0:1 (0:1)

Branka: 20. Repček. Rozhodčí: Godfryd – Malý, Písečný. ŽK: Korytář, Klimeš, M. Palla, Káňa – Vařecha, Kocian, Caletka, Kuča, Jakubowicz, Braun. ČK: 43. Šimek – 31. Vařecha, 55. Masný. Diváci: 70.

FK Nový Jičín: Hub – Nippert, Klimeš, Rajskup, M. Palla, Kocián (36. Šimek), Magdon, Kachel (46. Káňa), Štefek, Korytář (68. Cacek), Cagaš. Trenér: Kunc.