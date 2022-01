„Denis k nám přišel na hostování z Třince. Mezi oběma kluby byla dohoda, že si ho Třinečtí mohou stáhnout do zimní přípravy,“ řekl trenér Nového Jičína Martin Štverka. „Je to pro nás ztráta, ale na druhou stranu jsme rádi, že jsme Denisovi mohli pomoci. Navíc není vyloučeno, že se k nám i na jaře vrátí,“ poznamenal kouč.

Bílovec připravuje zimní fotbalový turnaj

V Novém Jičíně nebude na jaře pokračovat třiadvacetiletý Tomáš Hujo, který se vrací do Karviné. „Další změny neplánujeme. S aktuálním kádrem jsme spokojeni. Na podzim jsme ho skládali za pochodu. Chvíli trvalo, než si to sedlo. Nebylo by šťastné ho znovu měnit,“ podotkl Martin Štverka.

Přípravu na jarní část začnou v Novém Jičíně osmnáctého ledna. Její součástí bude mimo jiné zimní turnaj v Bílovci, kde Novojičínští narazí na Přerov, Dolní Benešov a domácí Bílovec.