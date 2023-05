„Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Bohumín má po druholigových béčkách nejkvalitnější tým v soutěži. V neděli to taky ukázal,“ vracel se k utkání trenér Nového Jičína Martin Štverka. V prvním poločase se jeho tým ještě držel. „Dá se říci, že jsme domácí do žádných velkých akcí nepouštěli. Sami jsme jednou udeřili,“ pokračoval novojičínský stratég. Ve 21. minutě vyšla hostům brejková situace. Byrtus zatáhl balon, dal ho pod sebe a Nieslanik patičkou překonal gólmana Kodeše. „Měli jsme ještě poté nějaké náznaky, které jsme nedotáhli. V posledních pěti minutách nás Bohumín přitlačil. Měl i jednu možnost, kdy nejdříve skvěle zasáhl Adrian Hub a následně vykopával balon z brankové čáry Filip Nippert," popisoval trenér závěr poločasu.

Frenštát dohrával bez Buchlovského, z Břidličné veze bod

Po přestávce převzal Bohumín otěže zápasu do svých rukou. „My jsme úplně odpadli. Nešlo nám vůbec nic. Nedařila se nám kombinace, nefungovaly nám nohy. Byla jen otázka času, kdy dostaneme gól. Dlouho jsme se drželi, a to i díky dobře chytajícímu Adrianovi,“ podotkl Martin Štverka. V 73. minutě domácí srovnali. Obrat dokonali tři minuty před koncem. „Bylo to paradoxně po naší akci, kdy jsme ztratili ve vápně soupeře míč. Bohumín ale vyhrál zaslouženě. Na nás se podepsaly poslední dva týdny, které byly hodně náročné. Lepila se sestava. Ukázalo se, jak moc nám chybí Marek Staněk s Filipem Pražákem,“ zakončil hodnocení Martin Štverka.

Bohumín – Nový Jičín 2:1 (0:1)

Branky: 73. Palej, 87. Sporysz – 21. Nieslanik. Rozhodčí: Písečný – Proske, Tvardek. ŽK: Jakub Kodeš, Sporysz, Jan Kodeš – Janovský, Nieslanik, M. Gaži, Jež, Kocián. Diváci: 400.

Nový Jičín: Hub – Jež (67. Kachel), M. Gaži, Nippert, F. Gaži – Byrtus (74. Vahalík), Zagol, Magdon, Hurta – Nieslanik – Janovský (74. Kocián). Trenér: Martin Štverka.