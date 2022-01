„Hlučín je kvalitním soupeřem. Pro nás šlo o první zápas, navíc po týdenní tréninku. Z naší strany to bylo hlavně o běhání,“ řekl novojičínský kouč Martin Štverka. „Kluci i přes porážku podali dobrý výkon. Mrzí jen, že jsme nevstřelili gól,“ přiznal trenér Nového Jičína.

Do zápasu nastoupili hráči, kteří se vrátili z hostování. Jednalo se o Rončku, Martina Pallu a Janovského. „Například Janovský mě mile překvapil,“ podotkl Štverka. Úplným nováčkem pak byl obránce Martin Gaži. „Je to mladý klučina, který k nám přišel z Poruby. Zatím se bude s námi připravovat,“ nastínil Štverka, který naopak nebude moc počítat s Vojtěchem Vokounem. „Rozhodl se odejít do Hlubiny,“ prozradil kouč.

Studénka padla v Krnově. Musíme se nakopnout, burcuje trenér Pokorný

V sobotu měl Nový Jičín vstoupit zápasem proti Dolnímu Benešovu v rámci zimního turnaje v Bílovci. „Hrát ale nebudeme, soupeř nám oznámil, že není schopen nastoupit, neboť nemá hráče. Máme tak před sebou volný víkend,“ zakončil Martin Štverka.

Hlučín – Nový Jičín 3:0

Nový Jičín: Hub (75. Pikulík) – F. Gaži, M. Gaži (poruba), Nippert, Hujo – Kutáč (75. P. Rončka) ), Staněk (46. D. Palla), Knedla (75. M. Palla), Hurta – Magdon (75. Jesch), Janovský. Trenér: Martin Štverka.