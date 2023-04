„Možná to tak vypadalo. Mezi favority se řadila druholigová béčka, pak i Bílovec. My jsme ale věřili v naše výkony. Tým sílu má a jak jsem řekl máme týmového ducha. Všichni táhneme za jeden provaz, a to je v kolektivním sportu důležité,“ podotkl odchovanec novojičínského fotbalu.

Jak vidí zbytek jarní části Adrian Hub? „Každé utkání zažíná za stavu 0:0. I když některé naše výkony nebyly ideální, dokázali jsme tyto zápasy zvládnout. Samozřejmě, že se chceme umístit co nejvýše, ale pořád máme před sebou osm těžkých duelů,“ zůstává nohama na zemi mladý brankář.

Adrian Hub se v letošním ročníku vyprofiloval v jednoho z nejlepších divizních gólmanů. „Na svou šanci jsem si musel počkat. Snažím se na sobě pracovat a zlepšovat se. Od trenérů jsem dostal důvěru a snažím se ji splatit,“ poznamenal třiadvacetiletý strážce novojičínské svatyně.

„To, že se mi daří je ale práce celé naší defenzivy. Máme výbornou stoperskou dvojici. Na Martina Gažiho a Filipa Nipperta je spolehnutí,“ pokračuje v povídání Adrian Hub. V zimní přestávce kabinu opustil Vojtěch Heiník, na první pohled jeho odchodem tým hodně oslabil. „Trochu jsme se obávali toho, co jeho odchod způsobí. Nakonec se obavy nenaplnily,“ vydechla si opora Nového Jičína.

Adrian Hub se na jaře proti Rýmařovu blýskl dvěma chytnutými penaltami. „To se mi během kariéry ještě nikdy nepodařilo. Člověk musí mít i štěstí,“ řekl se skromným tónem v hlasu.

Nejlepším střelcem aktuálního divizního ročníku je Vít Veselý, útočník rezervního týmu Slezského FC Opava, který se trefil dvanáctkrát. „Pro mě je Vítek nejlepším útočníkem celé soutěže, zároveň nejnebezpečnějším. Ve vzájemném zápase musí být člověk na špičkách, nikdy nevíte, kdy udeří,“ zvedl prst Adrian Hub.

Veselého si pamatuje ještě z opavské devatenáctky, za kterou spolu hrávali. Naposledy oba na sebe narazili nedávno. Nový Jičín překvapivě ve Velkých Hošticích Opavu porazil 1:0. Veselý vyšel naprázdno, Adrian Hub byl nejlepším hráčem na trávníku. Slezský navíc měl v sestavě i pět fotbalistů z druholigového áčka.

„Zápasy s Opavou jsou pro mě specifické, přece jenom jsem za ní v dorosteneckém věku hrával. Klukům jsem za výhru taky slíbil odměnu,“ přiznal novojičínský brankář. Do kabiny putovala pětistovka.

Brankář Hub momentálně chytá divizi, v budoucnu by se nebránil působení ve vyšší soutěži. „Je mi třiadvacet, což pro brankáře není žádný věk. Rád bych si vyšší soutěž vyzkoušel. Momentálně se ale soustředím na práci v Novém Jičíně. Věřím, že letošní sezona pro nás dopadne výborně,“ zakončil povídání odchovanec novojičínského fotbalu.