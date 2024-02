Novojičínští hokejisté se představili na ledě favorizovaného Havířova. Ďáblové se dvě třetiny drželi, v té třetí už druholigový lídr jasně kraloval a vyhrál 6:1. V sobotu se Nový Jičín představí na domácí půdě, kde od osmnácti hodin hostí brněnskou Techniku.

Nový Jičín prohrál v Havířově | Foto: Hokej Nový Jičín

„Věděli jsme, že hrajeme proti týmu, kterého zdobí výborná ofenziva. První dvě třetiny jsme odehráli velmi dobře. Kluci makali na na ledě plnili, to co jsme chtěli,“ hodnotil utkání hrající trenér Nového Jičína Petr Kuboš. „V první třetině jsme trefili tyčku. Třetí část jsme chtěli zvládnout dobře zezadu. Soupeř ale dal dvě slepené branky, a to rozhodlo,“ zakončil trenér Ďáblů.

VIDEO: Kopřivnice v Krnově neuspěla. Tři body brala Opava

AZ Havířov – Nový Jičín 6:1 (1:0, 1:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 17. Bednář (Haas, Franek), 32. Antoníček (Tvrdý, Ćmiel), 42. Klimša (Bednář, Kunc), 52. Klimša (Valenta, Spratek), 53. J. Křivohlávek (Klimša), 59. Tvrdý (Valenta, Klimša) – 35. Maliník (Konečný, Dudáš). Rozhodčí Čech – Bartoň, Frais. Vyloučení: 5:6. Využití:1:0. Diváci: 821.

HK Nový Jičín: Hořejší (Klimek) – Dudáš, Andrýsek, J. Holáň, Hruška, Hanák, D. Holáň, Gřesík, Báchor – Svoboda, Kafka, Škarka – Zdeněk, Hilšer, Gebauer – Flok, Berka, Hudeček – J. Sluštík Konečný, Maliník. Trenér: Petr Kuboš