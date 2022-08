Proti opavským mladíkům se snažil Nový Jičín vycházet ze zabezpečené obrany. „V prvním poločase jsme Opavu do žádných velkých věcí nepouštěli. Jen v jednom případě trefili tyčku,“ pokračoval Martin Štverka.

Po přestávce šel do hry na domácí straně Adam Vahalík. „Museli jsme střídat Petra Hurtu, a to kvůli pracovním povinnostem. Musím přiznat, že Adam Vahalík dal do hry dobré věci,“ pochvaloval si domácí kouč. Byl to právě Vahalík, který se dostal do největší šance zápasu. Po jeho střele zachránilo opavského gólmana břevno. „Dokonce jsme dali i gól, ten ale nebyl pro ofsajd uznán. Nutno ale třeba říci, že v závěru měla velkou šanci i Opava. I z tohoto důvodu bod bereme,“ zakončil Martin Štverka.

Nový Jičín – Slezský FC Opava B 0:0

Rozhodčí: Soukal – Bělák, Stipčák. ŽK: Nippert, Jež, Zagol – Žídek, Latoň. Diváci: 90.

Nový Jičín: Hub – F. Gaži, Heiník, Hýl, Nippert – Byrtus (83. Janovský), Zagol, Jež (74. D. Palla), Hurta (46. A. Vahalík, 90. M. Gaži) - Staněk – Nieslaník (81. Magdon). Trenér: Martin Štverka.