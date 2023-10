Fotbalisté Nového Jičína zvládli sobotní zápas 12. kola divize E v Rýmařově, kde zvítězili 2:1 a v neúplné tabulce poprvé v sezoně opustili poslední místo.

Fotbalisté Nového Jičína zvítězili v Rýmařově 2:1. | Foto: Deník/David Kubatík

Nový Jičín vedl už po třech minutách, trefil se Kebe. Deset minut před koncem zvyšoval Magdon. Domácí už dokázali v samém závěru pouze snížit. „Pomohli jsme si dobrým startem do zápasu, když jsme se dostali do rychlého vedení. Do půle to bylo vyrovnané, ošemetné situace domácích jsme dokázali vyřešit,“ řekl Deníku trenér Nového Jičína Pavel Kunc.

„Po půli nám pomohl, jak by řekl komentátor Bosák, prvorepublikový skluz domácího hráče, kterých jsem v životě moc neviděl. Naštěstí se to obešlo bez zranění a domácí šli do deseti,“ vykládal šéf novojičínské lavičky.

„Uklidňující gól jsme vstřelili deset minut před koncem a už jsme si mysleli, že se bude spíš dohrávat. Domácí nás však vyvedli z omylu a kontaktním gólem zápas zdramatizovali. Konec jsme určitě měli dohrát líp, ale nakonec jsme to zvládli a odvezli si domů důležitou výhru,“ dodal kouč FK Nový Jičín Pavel Kunc.

V deseti dohrávaly oba týmy. Již v 50. minutě byl vyloučen domácí Kolísek. „Surová hra, podražení soupeře ze strany v nepřerušené hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly, kde je ohroženo zdraví soupeře,“ napsal do zápisu o utkání hlavní rozhodčí Mikulášek.

V 88. minutě viděl červenou kartu také hostující Cagaš, který přišel na hřiště v 82. minutě. „První žlutá karta za svévolný vstup na hrací plochu v přerušené hře (oslava vstřelení branky). Druhá žlutá karta za bezohledné kopnutí soupeře zezadu v souboji o míč,“ stojí v zápise.

12. kolo divize E (sobota 21. 10. 2023):

Rýmařov – Nový Jičín 1:2 (0:1)

Branky: 89. Faltýnek – 3. Kebe, 79. Magdon. Rozhodčí: Mikulášek – Krupa, Dobiáš. ŽK: Dostál, J. Furik, Kršek – Onyechere, Cacek, Magdon, Kocián, Cagaš, Korytář, Janovský, Hub. ČK: 50. Kolísek – 88. Cagaš. Diváci: 150.

FK Nový Jičín: Hub – Nippert, Kebe, Magdon, Adebayo (82. Štefek), Cacek (69. Balhárek), Onyechere (82. Cagaš), Klimeš, M. Palla, Janovský, Kocián (69. D. Palla). Trenér: Kunc.