Tak to bylo rychlé! Jan Woznica opět šéfuje lavičce divizního Bílovce. Po epizodní štaci…

Domácí poslal do vedení v závěru prvního poločasu z penalty Magdon. Na srovnání Přikryla odpověděl Cacek a stejně rychle reagoval Onyechere na další docvaknutí Fládra. Duel se dohrával deset na deset. V závěru byli vyloučeni domácí Onyechere a hostující Pančochář. „Hrubé nesportovní chování. Fyzicky napadl soupeře v přerušené hře, oběma rukama ho silou škrtil v oblasti krku,“ stojí v zápise o utkání u vyloučení domácího Onyechereho.

„Surová hra. Kopnutí soupeře ze strany v nepřerušené hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly. Po zranění byl domácí hráč číslo 13 (Korytář) vystřídán. Vyloučený hráč po udělení červené karty odmítal ihned opustit hrací plochu, dále protestoval a oběma rukama strčil nízkou intenzitou do hrudi asistenta rozhodčího. Po vyzývání svého kapitána opustil hrací plochu,“ napsal rozhodčí Kaloč k červené kartě pro hostujícího Pančocháře.

Nový Jičín vydřel záchranářskou bitvu, gólman musel do nemocnice. Co řekl kouč?

„Vyšel nám začátek a do 15. minuty to mohlo být 2:0. Hosté pak hru vyrovnali, ale do nějakých příležitostí jsme je nepustili. Ve 40. minutě se po faulu na Hurtu prosadil z penalty Magdon. Ve druhé půli se prokázalo nedáš dostaneš a po stoprocentní šanci Janovského hosté krásnou ranou srovnali. Za pár minut nám však vrátil vedení Cacek,“ popisoval pro Deník dění na hřišti trenér Nového Jičína Pavel Kunc.