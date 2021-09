Hned v úvodu druhého poločasu zvyšoval na 3:0 Hurta a zdálo se, že je rozhodnuto. „V kabině jsme si o přestávce řekli, že tak pasivní být nemůžeme. Hned jsme dali za dvě minuty gól. Avšak opět jsme se zatáhli, přestali jsme být aktivní a Havířov toho využil. Naštěstí další branku už nepřidal. My jsme naopak dokázali potrestat soupeřovy chyby v defenzivě. Těch bylo opravdu dost,“ podotkl Heiník. „Pro nás to byl zápas o šest bodů. Jsme rádi, že jsme ho zvládli, navíc s tak jasným výsledkem,“ pochvaloval si fotbalista, který Nový Jičín posílil z třetiligového Hlučína.

„Do zápasu jsme vstoupili hodně aktivně. Měli jsme šance a dali dva góly,“ začal o utkání hovořil novojičínský stoper Vojtěch Heiník. „Jenomže poté jsme se nepochopitelně stáhli. Havířov toho chtěl využít, ale na druhou stranu do žádné vyložené šance se nedostal. Každopádně naše hra v této fázi zápasu nebyla vůbec dobrá,“ přiznal domácí zadák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.