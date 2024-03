„Byl to náročný zápas, domácí předvedli kvalitu. Snažili jsme se s nimi držet krok a je pro nás škoda, že rozhodčí před poločasem necitlivě neuznal kontaktní gól 2:1. Mohlo to být zajímavější. Takhle nám pak odskočili na 3:0 a my jsme pak z našich šancí již zkorigovat výsledek nedokázali,“ řekl Deníku trenér Nového Jičína Pavel Kunc.

17. kolo divize E (neděle 17. 3. 2024):

Strání – Nový Jičín 3:0 (2:0)

Branky: 10. Hruboš, 37. z pen. Miklovič, 63. Michalec. Rozhodčí: Zelený – Vlk, Gasnárek. ŽK: Spáčil – Mwakona. Diváci: 342.

FK Nový Jičín: Hub – Štefek (60. D. Palla), Mwakona, Nippert, Korytář, Magdon, Toure (60. Janovský), M. Palla (82. Káňa), Bartoň (70. Cagaš), Onyechere, Cacek (70. Kachel). Trenér: Pavel Kunc.