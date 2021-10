„V kabině jsme si v poločase řekli, že musíme zlepšit pohyb a být aktivnější. To se podařilo. Během deseti minut jsme trefili dvě tyčky a jedno břevno,“ pochvaloval si dění ve druhém dějství kouč Nového Jičína. Nakonec šel jeho tým do vedení. Gaži si narazil s Nieslanikem a zamířil přesně – 0:1. „Jenomže domácím o pár chvilek vyšla standardka a Kušnír zkušeně vyrovnal. Další gól už nepadl. Mohli jsme vyhrát, ale musíme se držet při zemi. Bod z venku se rozhodně počítá, takže jsme spokojeni,“ uzavřel Martin Štverka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.