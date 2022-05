„Se zápasem jsme spokojeni do pětaosmdesáté minuty, pak jsme si nechali utkání zbytečně zdramatizovat,“ řekl domácí kouč Martin Štverka. Na první gól se čekalo do dvacáté minuty. Po pěkné kombinaci s Martinem Pallou dal Hurta míč pod sebe a Vokoun překonal brankáře Dolanského.

Oslabený Petřvald neměl v Břidličné šanci, chytil šestku

Po přestávce vyslal Vokoun kolmicí do šance Magdona a ten dával na 2:0. Devět minut před koncem zahrával standardku Hurta a Urban si nasměroval balon do vlastní sítě. „Vypadalo to, že utkání v pohodě zvládneme, ale opak byl pravdou,“ poznamenal Štverka. Blažek totiž dvěma rychlými góly vrátil Slavoj do hry. Nakonec mohl i zkompletovat hattrick, ale jeho pokus domácí obrana zablokovala. „Přišlo mi, že závěr zápasu jsme zaspali. Takhle hrát koncovky nemůžeme. Ještě, že jsme vítězství udrželi,“ zakončil Martin Štverka.

Nový Jičín - FC Slavoj Olympia Bruntál 3:2 (1:0)

Branky: 20. Vokoun, 72. Magdon, 83. vlastní Urban - 85. a 86. Blažek. Rozhodčí: Jurajda - Matějek, Krupa. ŽK: Knedla, Hurta, Heiník - Schwarz, Ostrák. Diváci: 79.

Nový Jičín: Hub - D. Palla, Heiník, Nippert, M. Palla - Zagol - A. Vahalík (73. Korytář), Knedla (61. Janovský), Vokoun, Hurta – Magdon. Trenér: Martin Štverka.

Bruntál: Dolanský – Galus, Kušnír, Vojtík, Švancer – Schwarz (37. Ostrák), Urban, Blažek, Šindler – Rončák, Hanel (65. Goněc). Trenér: Martin Kotala.