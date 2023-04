/FOTOGALERIE/ Fotbalisté z Nového Jičína se stávají černým koněm soutěže. V sobotu na domácí půdě porazili po velké bitvě Krnov 2:1. Vítězný gól vstřelil minutu před koncem kapitán Filip Nippert. Před nedělními zápasy jim patří třetí příčka v v aktuální tabulce.

Nový Jičín - Krnov 2:1 | Foto: FK Krnov

Byl to Krnov, komu patřil úvod zápasu. Byl aktivnější a měl šance. Váňa dokonce trefil tyč. Tilkeridise a Václavka vychytal Hub. Nový Jičín dal osobě vědět po půlhodině hry. Janovský po Kociánově zpětné přihrávce netrefil bránu a Nieslanika vyčapal Řeháček. „Krnov byl na nás velice dobře připravený. Hrál úplně jinak než na podzim,“ poznamenal trenér Nového Jičína Martin Štverka.

Znovu 0:3. Jakubčovice padly v Těšíně, k vidění dvě červené karty po fackované

Po přestávce začaly padat góly. „Říkal jsem klukům, že to bude o trpělivosti, možná i o jednom gólu,“ pronesl domácí kouč. V 65. minutě přišel centr z pravé strany, Byrtus dal míč pod sebe a Jež překonal Řeháčka. „Nehráli jsme ve druhém poločase špatně, tedy až na dva momenty, kdy jsme pustili Krnov do šancí,“ pokračoval Martin Štverka. Nejdříve Váňa trefil břevno. Šest minut před koncem fauloval Váňu ve vápně Kocián a Igbinova z penalty vyrovnal. Když už to vypadalo, že zápas skončí remízou, přišel novojičínský výpad. Magdon se dostal k odraženému míči. Řeháček jeho pokus vyrazil k Nippertovi a ten zajistil domácím tři body. „Šlo o velmi kvalitní zápas, my jsme měli velkou motivaci a nakonec o ten jeden gól šťastnější,“ zakončil Martin Štverka.

„Neodehráli jsme špatný zápas. Herně to bylo dobré. Mrzí mě naše zahozené šance. Chtěli jsme bodovat, bohužel našimi chybami jsme darovali soupeři dvě branky,“ řekl k zápasu krnovský trenér Gustav Santarius.

Nový Jičín – Krnov 2:1 (0:0)

Branky: 65. Jež, 89. Nippert – 84. Igbinoba (penalta). Rozhodčí: Budovič – Mayer, Potiorek. ŽK: Nippert, F. Gaži, Nieslanik, M. Gaži, Jež – Grulich, Igbinoba, N´Da, Nobre. Diváci: 120.

Nový Jičín: Hub – F. Gaži, Pražák, Nippert, M. Gaži – Byrtus, Jež, Magdon, Hurta (36. Kocián) – Nieslanik, Janovský (93. Procházka). Trenér: Martin Štverka.

Krnov: Řeháček – Sabo, Igbinoba, Macík, N´Da – Václavek, Mráz, Grulich, Koval (76. Nobre), Tilkeridis – Váňa (88. Gramel). Trenér: Gustav Santarius.