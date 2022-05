„Nějak se nám to sype. Máme úzký kádr, k tomu bojujeme s marodkou. Navíc se nám zranil v utkání ještě Filip Gaži,“ postěžoval si trenér Nového Jičína Martin Štverka. A aby toho nebylo málo, ve 20. minutě dostal červenou kartu Adam Mrkvička. „Jasná červená, tady nebylo, co řešit,“ dodal hostující kouč. „Havířov od tohoto okamžiku převzal iniciativu. My jsme ale soustředěně bránili a do žádné šance jsme ho nepouštěli,“ pochvaloval si Martin Štverka.