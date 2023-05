/FOTOGALERIE/ Druhou porážku v řadě si na konto připsali novojičínští fotbalisté. Proti Polance šli sice do vedení, nakonec jim ale nakonec zlomil vaz gól do šatny. Polanka nakonec na hřišti černého koně soutěže vyhrála 2:1. Dvěma góly se blýskl hostující Dominik Kuča.

FK Nový Jičín - FK SK Polanka nad Odrou 1:2 (Divize F - 20. kolo, 29. 4. 2023) | Foto: FK SK Polanka nad Odrou

Nový Jičín nezačal špatně. Už v 11. minutě šel do vedení, když se z pokutového kopu prosadil Magdon. „Mohli jsme vést i větším rozdílem. Do dvou velkých gólovek se dostal Janovský, ani jednu ale neproměnil,“ litoval trenér Nového Jičína Martin Štverka. „Zápas by se pak určitě vyvíjel jinak,“ dodal. V poslední minutě udeřila Polanka. „Propadli jsme při vlastní standardce. Soupeř šel do protiútoku, který nakonec zakončil brankou. Soupeř prakticky dal gól z první střely na bránu,“ poznamenal Martin Štverka.

Hlučín skalpoval Znojmo a vrátil se na první flek

Druhý poločas byl vyrovnaný. Domácí mohl poslat do vedení Magdon, ale nedal. Jeho hlavičkový pokus z pěti metrů zlikvidoval brankář Svrčina. „Nakonec udeřili hosté. My jsme na tento gól již nedokázali zareagovat. Chyběl nám větší důraz. Jsme zklamáni. Hledáme chyby všude jinde, než u sebe. Taky se od nás odvrátilo štěstí,“ zakončil trenér Nového Jičína.

Nový Jičín – Polanka nad Odrou 1:2 (1:1)

Branky: 11. Magdon (penalta) – 45. a 71. Kuča. Rozhodčí: Brázdil – Labaš, Matulík. ŽK: Nippert, M. Gaži, Hurta – Svrčina, Hluchý, Gajďok, Kirschner. Diváci: 125.

Nový Jičín: Hub – Jež, M. Gaži (81. Kachel), Nippert, F. Gaži – Byrtus (66. Staněk), Zagol, Magdon, Hurta (66. Vahalík) – Nieslanik, Janovský. Trenér: Martin Štverka.