„I když jsme prohráli, byly ve hře z naší strany dobré momenty. Musíme ještě více do hry dostat naše útočníky. Věřím, že půjdeme nahoru,“ zakončil Martin Štverka.

Ve druhém poločase se obraz hry změnil. „Dostali jsme rychlý gól, který nás rozhodil a ovlivnil další ráz zápasu,“ začal o druhém dějství hovořit trenér Nového Jičína. Branka padla po rohovém kopu domácích, kdy Jičín přestal hrát a Svatonský vyrovnal. Druhý gól dali hosté po špatně zahrané malé domů. „Dělali jsme chyby, které zkušeně hrající tým soupeře dokázal potrestat,“ posteskl si Štverka. V 63. minutě dali Novojičínští gól naděje. Po rohovém kopu se prosadil Nippert – 2:3. „Dali jsme gól a vypadalo to, že jsme mohli ještě s výsledkem něco udělat. Jenomže opět přišla chyba, která byla opět potrestána. Zápas se už pak jen dohrával,“ přiznal trenér.

„První poločas byl z naší strany velmi dobrý. Soupeře jsme přehrávali, dostali jsme se do gólovek, bohužel jsme proměnili jen jednu. Dokonce jsme trefili i tyčku,“ uvedl trenér Nového Jičína Martin Štverka.

