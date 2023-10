Fotbalistům Nového Jičína vůbec nevyšlo sobotní utkání 13. kola divize E se Vsetínem, které prohráli jasně 0:4 a klesli v neúplné tabulce na předposlední 15. místo. Valaši si polepšili na třetí příčku.

Fotbalisté Nového Jičína (v bílém) prohráli se Vsetínem vysoko 0:4. | Foto: Tomáš Furik

Domácím nevyšel vstup do zápasu, když během úvodní půlhodiny nabrali dvoubrankové manko. Když brzy po přestávce zvyšoval svým druhým gólem v utkání kapitán hostí Dulík, bylo rozhodnuto. V nastavení uzavřel skóre Strachoň.

„Je to další domácí ostuda, hostům jsme to opět usnadnili. Je to o chybách a ty jsme v tomto zápase znova vyrobili fatální. V obou vápnech jsme byli tragičtí,“ řekl Deníku na úvod hodnocení zklamaný trenér Nového Jičína Pavel Kunc.

„Venku hrajeme zodpovědně a kluci to pak chtějí předvést i v domácím prostředí, ale je to spíš kontraproduktivní. Jediné pozitivum tohoto zápasu vidím v tom, že se nám do hry vracejí zranění hráči,“ dodal novojičínský kouč Pavel Kunc.

13. kolo divize E (sobota 28. 10. 2023):

Nový Jičín – Vsetín 0:4 (0:2)

Branky: 30. a 53. Dulík, 17. Mlýnek, 90+1. Strachoň. Rozhodčí: Sklář – Broskevič, Malý. ŽK: M. Palla, Onyechere, Nippert, Hurta, Janovský, Kebe, Klimeš – Venený, Bahounek, Otepka, Dulík, Strachoň. Diváci: 75.

FK Nový Jičín: Hub – Nippert, Kebe, Adebayo (78. Bartoň), Cacek (70. Balhárek), Onyechere (46. Hurta), Klimeš, M. Palla, Janovský (62. D. Palla), Kocián. Trenér: Kunc.