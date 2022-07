Šimon Byrtus se připravuje s Novým JičínemZdroj: FK Nový Jičín

V samotném utkání patřil úvod domácím. „Začali jsme v pondělí a hned byl na programu kondiční trénink na Skalce, kluci se tak poprvé s míčem potkali až v zápase. To se také promítlo do jeho úvodu. Brzy jsme inkasovali,“ poznamenal hostující kouč. Novému Jičínu se podařilo ještě v prvním poločase výsledek otočit. Na 1:1 srovnal Zagol, který udělal kličku soupeři a levačkou uklidil balon do sítě. „Zvýšili jsme pohyb a zpřesnili jsme kombinaci,“ pokračoval Martin Štverka. Na 1:2 upravil kanonýr Nieslanik. Nový Jičín dobře napadal, všechovický gólman nastřelil záda Magdona, ten přihrál zmiňovanému útočníkovi a ten se nemýlil.

Video: Romana Westa štvala špatná koncovka

„Po přestávce byl k vidění fotbal solidní úrovně. Nám se podařilo vstřelit branku, navíc jsme měli další šance. Třikrát jsme trefili brankovou konstrukci,“ dokončil hodnocení Martin Štverka.

Nový Jičín nyní čeká turnaj ve slovenské Turzovce. „Hrajeme s domácím týmem a následně nás čeká jeden z dvojice Martin – Frýdlant,“ řekl závěrem trenér.

Všechovice – Nový Jičín 1:3 (1:2)

Branky Nového Jičína: Nieslaník 2, Zagol.

Nový Jičín: Hub – F. Gaži, Heiník, Hýl, Nippert – Kutáč, Zagol, Staněk, Byrtus – Nieslanik, Madgon – M. Gaži, M. Palla, D. Palla, Knedla, Janovský. Trenér: Martin Štverka.