V tabulce si Nový Jičín udržel deváté místo a od desátého Havířova se odpoutal už na rozdíl sedmi bodů.

„Zápas byl těžký z toho pohledu, že jsme věděli, že musíme za každou cenu vyhrát. Důležitost zápasu byla vidět hlavně v prvním poločasu, kdy oba týmy nechtěly udělat chybu,“ glosoval průběh utkání trenér Nového Jičína Alois Skácel.

„Oba týmy si vytvořily jednu šanci a nám se podařilo vstřelit gól. Ve druhém poločase to soupeř otevřel, chtěl srovnat, ale naše obrana pracovala dobře. Měli jsme několik šancí, ale bohužel jsme druhou branku, která by to rozhodla, nedali,“ dodal Skácel.

NOVÝ JIČÍN – POLANKA N. O. 1:0 (1:0)

Branky: 24. Andrýsek (vlastní).

Rozhodčí: Žurovec – Gremčal, Pospíšil.

ŽK: Kutáč, Hajnoš, Hruška – Koutný, Talián, Krakovčík.

Diváci: 80.

Nový Jičín: Hub – Massaniec, Blejchař, Nippert, Hutník – Kutáč, Hruška (87. D. Palla), Mkrvička, Hajnoš, Vokoun – Smolarčík (84. Janovský). Trenér: Skácel.