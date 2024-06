Nový Jičín zahájil sezonu porážkou 1:3 v MOL Cupu na hřišti favorizovaných Řepišť. Následoval vstup do divize, který byl děsivý. Sedm zápasů, sedm porážek, skóre 3:22 a poslední místo v tabulce. „Pořád věřím, že až přestaneme dělat individuální chyby a vyprázdní se nám marodka, body sbírat začneme. Musíme to ale udělat co nejdřív, ať nám ten vlak v tabulce neujede úplně,“ vykládal tehdy pro Deník trenér Nového Jičína Pavel Kunc. Mužstvo v tu chvíli ztrácelo na předposlední Kostelec na Hané tři body, na čtrnáctý Rýmařov šest bodů.