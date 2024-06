„První poločas nám nevyšel a domácí šli do dvougólového vedení. Po třetí brance se zdálo rozhodnuto, ale vrátili jsme se do hry a začali domácí přehrávat. Kdybychom dali ještě jednu kontaktní branku, asi by se děly věci, ale domácí už si to pohlídali,“ dodal Pavel Kunc, který nakonec dovedl mužstvo v náročné sezoně k udržení v divizi.

„Podařilo se nám splnit předsezónní cíl v podobě záchrany, takže ročník můžeme asi považovat za úspěšný,“ prohlásil Pavel Kunc. „Pro dost kluků to byla navíc premiérová sezóna v divizi a jsem za ně rád, že to zvládli. Je ale vidět, že na některých postech bychom potřebovali posílit, aby byla větší konkurence,“ uzavřel trenér FK Nový Jičín Pavel Kunc.

30. kolo divize E (sobota 15. 6. 2024):

Všechovice – Nový Jičín 4:1 (2:0)

Branky: 6. Vozák, 43. Skácel, 48. Kuchař, 90+2. Lasovský – 62. Cacek. Rozhodčí: Lukašík – Dudek, Banot. ŽK: Vozák, Cubo, Kuchař – Janovský, Onyechere, Magdon, Bartoň. ČK: 80. Vozák – 78. Onyechere. Diváci: 170.

FK Nový Jičín: Hub – Štefek, Klimeš, Magdon, Hurta, Cacek, Bartoň, Onyechere, Cagaš (56. Balhárek), Janovský, Toure (60. D. Palla). Trenér: Pavel Kunc.