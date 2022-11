Karviná do hry nasadila i ligistu Nešického, nicméně v prvním poločase schytala tři těžké údery. „Nám více sedí hrát zápasy s týmy z horních pater tabulky,“ přiznal kouč Nového Jičína Martin Štverka. „Věděli jsme, že nemůžeme s Karvinou hrát tempo fotbal. Chtěli jsme vycházet z pevného bloku a chodit do rychlých protiútoků. To nám přesně v prvním poločase vycházelo,“ pochvaloval si trenér Nového Jičína. Hosté poprvé udeřili ve 23. minutě. Po levé straně utekl Jež, odcentroval a situaci zavíral na zadní tyči Byrtus. A to nebylo vše. Po půlhodině hry hosté dobře zapresovali. Domácí gólman trefil Nieslanika, ten udělal kličku a zvyšoval na 0:2. Na poločasových 0:3 upravil po standardní situaci Zagol.