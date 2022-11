Vstup do sezony úplnou idylku ale nepřipomínal. „Nešťastně jsme v poslední minutě ztratili zápas v Rýmařově. Pak se nám podařil obrat v derby s Bílovcem. Jenomže velmi špatně pro nás dopadly výjezdy na Bruntálsko,“ přiznal Martin Štverka. Na mysli měl porážky v Krnově a Břidličné. „Tyto destinace nám nesedly. Tým nebyl v té chvíli v dobré pohodě,“ poznamenal šéf novojičínské lavičky.

Házenkářská paráda: Kopřivnice ukončila vítěznou sérii Dukly Praha. Podívejte se

Velký obrat přišel desátého září. To Novojičínští porazili na domácím trávníku ambiciózní Bohumín 2:1. „Říkal jsem klukům, že musíme začít u sebe. Změnili jsme organizaci i přístup hráčů k zápasům,“ podotkl Martin Štverka a pokračoval: „Udělali jsme změnu v obranné čtyřce. Neskutečně nám pomohlo vítězství nad Bohumínem. Kluci si začali věřit. Tenhle zápas nás nakopl. Nakonec jsme zvládli i těžké duely v závěru podzimu, a to v Karviné a doma s Frenštátem.“

Nový Jičín měl velkou sílu na domácím trávníku, kde ztratil pouze dva body za remízu s vedoucím béčkem Opavy. „Doma se nám dařilo. Věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat i na jaře, protože to hrajeme na vlastním hřišti více utkání,“ přeje si trenér.

Nový Jičín na začátku sezony bojoval i v MOL Cupu. „Porazili jsme Nové Sady a prohráli s Kroměříží. Šlo o kvalitní soupeře. Když se zpětně ohlédnu, tak proti týmům z horních pater tabulky se nám dařilo více, než proti spodku,“ vypozoroval Martin Štverka. „Je to dáno i tím, že máme mladý tým,“ přemýšlí nahlas.

Velké pozitivum vidí Martin Štverka v tom, že až na Šimona Byrtuse jsou všichni hráči kmenovými. „Nechceme jít formou hostovaček. Ještě se vrátím k Šimonovi, který u nás hostuje ze Slovácka. Udělal velký progres. Jsme spolu domluveni, že i na jaře bude u nás pokračovat. Zájem má, věřím, že najdeme shodu i se Slováckem,“ řekl kouč.

Co se týká změn v kádru, tak těch moc nebude. Přesto k jednomu citelnému oslabení dojde. Do konkurenčního Bílovce má namířeno Vojtěch Heiník. „Vojta měl v Bílovci skončit už před rokem a půl. Ale nakonec věřil mé cestě a šel se mnou do Nového Jičína. Hodně nám pomohl, byl klíčovým hráčem týmu. Chtěl bych mu tímto poděkovat. Měli jsme domluvu, že ho pustíme domů, do Bílovce,“ přiblížil Martin Štverka. „Z toho nyní vyplývá, že hledáme stopery. Nějaké tipy mám, věřím, že přivedeme hráče do základní sestavy,“ doufá hlavní trenér Nového Jičína. Do Hukvald se vrací brankář Radek Překlasa. „V době, kdy nám chyběl druhý brankář, nám moc pomohl. V tréninku pracoval velmi dobře, nakonec naskočil i na posledních deset minut derby s Frenštátem,“ pronesl Martin Štverka. V jarní části by měl brankářskou dvojici s Adrianem Hubem vytvořit Lukáš Kozelský, který podzim strávil v ambiciózním Petřvaldě. „V Petřvaldě ztratil pozici jedničky. Bavili jsme se, že by mohl jít k nám. Věřím, že se domluvíme,“ svěřil se trenér Nového Jičína.

Nový Jičín má několik hráčů na hostování v nižších soutěžích. „Řešíme nyní, zda se zapojí do přípravy. Máme také talentované mladíky v dorostu a ještě řešíme příchod jednoho hráče do zálohy,“ nastínil Martin Štverka.

K úplné spokojenosti s podzimem úspěšnému kouči chybí vyšší divácké návštěvy. „Hrajeme dobrý fotbal, vyhráváme a lidi přesto nechodí. Mrzí mě to hlavně za kluky,“ přiznal.

Zimní přípravu Nový Jičín zahájí šestnáctého ledna. Během ní ho čeká kvalitně obsazený domácí zimní turnaj. V něm se představí Valašské Meziříčí, Frenštát, Hranice, Frýdlant, béčko Baníku a samozřejmě Štverkův výběr. Navíc se v přípravném období jeho tým střetne ještě se Všechovicemi a Pustou Polomí.