Petřvald zvládl těžký zápas, k vidění dva vlastní góly

Na začátku druhého poločasu znovu udeřili domácí. Po Cudrákově přihrávce se znovu trefil Šmirják. „Ve druhém poločase měl Nový Jičín několik centrů. My jsme ale odolali. Sami jsme měli ještě nějaké šance. I když se soupeř vrátil do hry, my jsme mu vyrovnat nedovolili. Tohle vítězství má pro nás velkou cenu,“ pochvaloval si domácí kouč. Hosté snížili Vahalíkem, byť byl nejmenším hráčem na hřišti, dokázal se prosadit hlavičkou. „V závěru sudí neviděli dva nedovolené zákroky na naše hráče. Ale na to se vymlouvat nechci. Náš výkon nebyl dobrý. Dostáváme jednoduché góly, dobře nám nefunguje stoperská dvojice a když k tomu nejsme schopni proměnit šance, těžko můžeme pomýšlet na bodový zisk,“ zakončil Martin Štverka.

Břidličná – Nový Jičín 2:1 (1:0)

Branky: 9. a 48. Šmirják – 78. A. Vahalík. Rozhodčí: Brázdil – Čampišová, Macrineanu. ŽK: Berger, Holec, Dydowicz – Jež, Zagol, Magdon. Diváci: 130.

Břidličná: Zifčák – Češek, Holec, Kutty, Můčka – György (63. Kostera), Hoffmann, Berger, Dydowicz (75. Simichanidis), Cudrák (75. Kučera) – Šmirják (88. Janáč). Trenér: Jaromír Lukášek.

Nový Jičín: Hub – F. Gaži, Heiník, Hýl (46. Mrkvička), Nippert (51. Janovský) – Bystus (46. A. Vahalík), Zagol (35. Magdon), Jež, Hurta – Staněk, Nieslaník. Trenér: Martin Štverka.