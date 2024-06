Velký zápas odehráli fotbalisté frenštátského Beskydu. Na hřišti divizního mistra z Hlubiny během tří minut nabrali dvoubrankové manko, nakonec ale předvedli velkolepý obrat a vyhráli 4:2. Beskyd jako jediný dokázal Hlubinu dvakrát porazit. Vzhledem k velké marodce musel ve druhé půli do hry i trenér Roman Bartoš.

Frenštát vyhrál v Hlubině | Foto: Lubomír Mazoch

„Na zápas jsme se těšili. Na podzim jsme dokázali Hlubinu porazit, jenomže nás začala kosit marodka, navíc mimo byl i vykartovaný Ševčík a těšení vystřídaly obavy z toho, ať nechytneme debakl,“ přiznal trenér Frenštátu Roman Bartoš.

Beskyd nezačal špatně, ovšem v 19. minutě si nepohlídal standardku a Dybal otevřel skóre. O tři minuty později přidal lídr soutěže druhou branku a nad Frenštátem se začala stahovat mračna.

„Prohrávat 0:2 v Hlubině nebylo nic příjemného. Sáhli jsme ke změně v rozestavení a jak se nakonec ukázalo, byl to správný krok,“ pochvaloval si Roman Bartoš. Ve 34. minutě byl Frenštát zpátky v zápase. Střelec na levé straně obešel protihráče, dal míč pod sebe, ten se nakonec odrazil k Hrabcovi a ten ho uklidil do brány. A to nebylo vše, v poslední minutě první půle nasměroval balon pod břevno Halda – 2:2. „Hlubina byla tímto gólem do šatny hodně opatřena. Čekali jsme, že na nás po přestávce vletí. Jenomže nám vyšel brejk a rázem jsme vedli,“ usmíval se Roman Bartoš.

Míč putoval po ose Macura – Strnad – Hrabec, tak aby se dostal na Střelce a ten ho napálil do víka. Po hodině vyšel Beskydu další brejk. Ten zastavili domácí ve vápně faulem a Bzirský z pokutového kopu zvyšoval už na 2:4. „Dobře jsme bránili z bloku, nebyli jsme ale úplně zalezli. Snažili jsme se hrozit z brejku. Musím říci, že ty byly opravdu nebezpečné,“ zdůraznil Roman Bartoš, který se sám objevil na trávníku. „Máme opravdu velkou marodku. Když se zranil Macík, musel jsem do hry. Jsem rád, že jsme zápas zvládli. Podali jsme náš nejlepší výkon v sezoně,“ uzavřel trenér Frenštátu.

Hlubina – Frenštát 2:4 (2:2)

Branky: 19. Dybal, 22. Látal – 34. Hrabec, 45. Halda, 48. Střelec, 62. Bzirský (penalta). Rozhodčí: Marek – Cieslar, Kovařík. ŽK: Macura, Hrabec, Střelec, Kalfas. Diváci: 220.

Frenštát: Málek – Kalfas, Macík (74. Bartoš), Rek, Halda (79. Montag) – Opatřil, Bzirský, Macura – Strnad (79. O. Bezloja), Hrabec, Střelec (87. M. Bezloja). Trenér: Roman Bartoš.