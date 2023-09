Frenštát prošel v létě velkými změnami. Očekávání byla velká. Jenomže první vítězství přišlo až v 8. kole. „Je pravdou, že očekávání byla velká. Ale na druhou stranu změn bylo opravdu hodně. Letní příprava byla krátká, vlastně stále se sehráváme. Zápasy s Valašským Meziříčím, Břidličnou nebo Krnovem jsme si pokazili sami. Hráli jsme v nich dobře, jenomže jsme se nevyvarovali výpadků. Fotbal je v tomto spravedlivý. Rozhodují sebemenší detaily. Měli jsme slabé pasáže, a za to jsme byli potrestáni. Věřím, že výhra nad Bruntálem nás nakopne a budeme pravidelně sbírat body,“ je optimistou Ondřej Pyclík.

Ondřej Pyclík začal s fotbalem ve Vítkovicích. Avšak když klub začal krachovat, zamířil ještě v dorosteneckém věku do nedalekého Hlučína. „Angažmá v Hlučíně mi hodně dalo. Jako dorostence si mě trenéra Pavel Hajný vytáhl do třetiligového áčka a já si osmnácti letech zahrál MSFL. Byla to pro mě dobrá škola,“ pochvaluje si. Na hřišti pod silem podával výborné výkony. Nakonec přišlo laso z ostravského Baníku, bylo to za trenéra Frňky. „V Baníku to bylo krásné období. Dostal jsem se do ligového klubu,“ pokračuje v povídání o své kariéře. Za ostravský tým si připsal i jeden ligový start, bylo to Jablonci. „I za těch dvacet minut jsem byl rád,“ přiznal Ondřej Pyclík.

Po konci Ostravě si zahrál druhou nejvyšší soutěž za Senec, následovalo angažmá v HFK Olomouc. „Z HFK Olomouc jsem odešel do Nového Jičína, kam si mě vzal Pavel Hajný. Byla to krásná léta. Téměř do čeho jsem kopl, mi tam spadlo,“ vzpomíná Ondřej Pyclík.

V jednu chvíli měl dokonce nakročeno do druholigové Opavy. „Je to tak. Bylo to za trenéra Jana Baránka. Za Slezský FC jsem odehrál Tipsport ligu, dal jsem i gól Zbrojovce a vše nasvědčovalo tomu, že v týmu zůstanu. Nakonec mi ale bylo řečeno, že potřebují ke Kuzmanovičovi typologicky jiného hráče a vzali Tomáše Smolu,“ prozrazuje třicetiletý kanonýr.

Nakonec mu nedopadla ani zkouška v Táborsku. Jeho poslední štací se stal Frenštát pod Radhoštěm. „Musím přiznat, že Frenštát mi přirostl k srdci. Mám to tady rád,“ svěřil se Ondřej Pyclík. V létě měl nabídky ze třetí ligy, ty ale z díky odmítl. „Divize je pro mě ideální soutěží. Mohu fotbal krásně skloubit s práci. V Beskydu jsem našel fotbalové štěstí,“ zakončil fotbalista, který pracuje jako asistent prodeje ve společnosti Svarmetal.