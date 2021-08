Domácí premiéra vyšla frenštátským fotbalistům na jedničku. Beskyd doma porazil Bruntál 3:0. Výsledek vypadá jasně, ale rozhodně nešlo pro domácí vůbec o jednoduchý zápas. Frenštát v klíčových momentech podržel brankář Daniel Páleník, který chytil pět gólovek.

Frenštát porazil Bruntál | Foto: Beskyd Frenštát

Frenštátu vyšel úvod. Ze šance Buchlovského vytěžil roh, po něm poslal Beskyd do vedení Pyclík. „Začátek nám vyšel. Vypadalo to, že nás rychlý gól nakopne. Jenomže tomu tak nebylo. Bruntál nás zlobil rychlým přechodem do útoku. Dostával se do šancí. Nás ale naštěstí držel výborný brankář Páleník,“ chválil svého může mezi tyčemi trenér Frenštátu Roman Kučerňák. Ve 23. už Beskyd vedl 2:0. Po autu se z voleje trefil Klimpar. „Poločas se už pak dohrával,“ dodal domácí stratég.