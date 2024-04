Tak to bylo rychlé! Jan Woznica opět šéfuje lavičce divizního Bílovce. Po epizodní štaci…

Prosadil se i kolo zpět. V Šumperku zvyšoval v 87. minutě náskok Beskydu na 2:0. „Z každého gólu mám radost, ten v Šumperku neměl takovou váhu, byl totiž pojišťovací,“ řekl skromně. Je jasné, že v kabině ho vítězný gól bude něco stát. „Rád něco dám. Vyhráli jsme a to je to nejdůležitější. Ukazujeme jasně, že do hry o záchranu nepatříme,“ zvedl prst Patrik Halda.

Těžký zápas pro Frenštát. V závěru rozhodl gólem Patrik Halda

Povoláním je záložník. Trenér Roman Bartoš ho ale staví do obrany. „Primárně hraji křídlo. V Baníku mě ale zkoušeli taky na beka. Je to věc trenéra, důležité je, že jsem prospěšný týmu,“ konstatoval jednadvacetiletý fotbalista. „Je ale pravdou, že v Šumperku i Polance jsem hrál ve druhém poločase na svém oblíbeném postu,“ dodal.

Frenštát se v poslední době zvedá. Jasně ukazuje, že do spodních pater tabulky nepatří. „Hodně nám pomohla změna v realizačním týmu. Hlavním koučem je Roman Bartoš, asistenta mu dělá místní legenda Radim Špaček. Přijde mi, že je to nyní hodně frenštátské. Výborně nám funguje kabina, je dobře mentálně nastavena,“ podotkl Patrik Halda. „Když to během zimní přestávky skřípalo a někteří hráči nechtěli spolupracovat s tehdejším trenérem, měl jsem chuť odejít,“ přiznal talentovaný fotbalista. „Teď jsem rád, že se tak nestalo. Fotbal si užívám,“ prozradil.

V nedávné době si vyzkoušel i třetí ligu. Hrával za béčko Baníku a pak za frýdecko-místecké Valcíře. „Byla to pro mě velmi dobrá zkušenost. Bohužel jsem nedostával tolik příležitostí. Jsem mladý, potřebuji pravidelně hrát. Proto jsem rád, že mohu být zpátky ve Frenštátu,“ svěřil se odchovanec Beskydu. Myšlenky na vyšší soutěž nezavrhl. „Chtěl bych si ještě třetí ligu vyzkoušet. Dobře ale vím, že k tomu musím podávat dobré výkony v divizi,“ zdůraznil.

Vedle fotbalu se věnuje také futsalu. „Futsal je výborným zpestřením. Letos jsme s Trojanovicemi vyhráli divizi F. Ani jednou jsme neprohráli, prostě luxusní sezona. Na prvním místě mám ale stále fotbal,“ zakončil povídání Patrik Halda.