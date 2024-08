„Výsledek vypadá jasně, rozhodně ale nešlo vůbec o jednoduchý zápas,“ zvedl prst trenér Pávů Jiří Halamíček. Divizní lídr se rozjížděl pomalu. „V první půlhodině jsme neměli vůbec nic. Soupeř byl více na míči. Dostal se i do dvou pološancí,“ pokračoval kouč Petřvaldu. Domácí poprvé vystrčili růžky ve 35. minutě. Po krásné akci Pyclíka se do zakončení dostal Kovařík. Toho ovšem vychytal dobrým zákrokem brankář Preisner. O dvě minuty později se už domácí dočkali. Po rohovém kopu se prosadil Pyclík. V poslední minutě úvodního dějství se do míče opřel zhruba z pětadvaceti metrů Dujsík a bylo to 2:0.

Hosté chtěli po přestváce s výsledkem něco udělat. „Byli nepřijemní, hráli organizovaně a byli hodně běhaví. Dělali nám to hodně těžké,“ přiznal Jiří Halamíček. V 70. minutě našel Buryan centrem Kovaříkem. Ten sklepl balón pro Puchela a ten upravil na konečných 3:0. „Fotbalově nám to moc nešlo. Body ale máme, což je důležité. Vypacovali jsme si čtyři situace, ze kterých se nám podařilo vstřelit tři branky,“ shrnul trenér Pávů. „Soutěž jsme rozjeli skvěle. Pravá prověrka nás ale čeká v neděli, kdy hrajeme v Havířově,“ zakončil Jiří Halamíček.

Petřvald na Moravě – Řepiště 3:0 (2:0)

Branky: 37. Pyclík, 45. Dujsík, 70. Puchel. Rozhodčí: Dedek – Proske, Jurajda. ŽK: Šimurda. Diváci: 90.

Petřvald na Moravě: Chmiel – Kalfas, Švec, Schaffartzik, Burgo – Dujsík (62. Puchel), Vengřinek (85. R. Huvar), Opatřil, Pyclík (76. Macíček) – Celba (62. Buryan), Kovařík (85. Hofírek). Trenér: Jiří Halamíček.