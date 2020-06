Byla to akce kulový blesk. Fotbalový klub z Nového Jičína musel nečekaně vyměnit trenéra. Alois Skácel vyrazil na záchranářskou misi ligové Opavy. Jeho místo na lavičce zaujal Petr Blejchař, jenž naposledy trénoval karvinskou devatenáctku.

Petr Blejchař, nový trenér Nového Jičína | Foto: Adam Januszek

„Událo se to strašně rychle, Nový Jičín hledal náhradu za Aloise Skácela. S panem Hurtou, který fotbal v Novém Jičíně vede, se známe. Domluvili jsme se vcelku rychle,“ prozradil Petr Blejchař. „Rozhodování mi ulehčil i fakt, že jsem byl momentálně bez trenérského angažmá. Poté co koronavirová pandemie ukončila soutěže, v Karviné jsme skončili,“ vysvětluje bývalý fotbalista, který to jako hráč dotáhl až do druhé ligy, kterou si zahrál v barvách Bohumína.