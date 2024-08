„Petřvald byl na nás dobře připravený. Má zkušený tým a tomu také odpovídal první poločas. Po našich chybách se dostali hosté do několika šancí, které naštěstí neproměnili,“ řekl novojičínský brankář Adrian Hub. Dvě gólovky měl Kovařík, jednu Puchel. „Mohli jsme vést ve dvacáté minutě 3:0. Naše šance jsme ale neproměnili,“ litoval trenér Pávů Jiří Halamíček. Čtyři minuty před poločasem dostal Pyclík balon za obranu a otevřel skóre. „Nepohlídali jsme si hráče po odraženém míči, a z toho jsme inkasovali,“ povzdechl si brankář Nového Jičína.

Na začátku druhého poločasu bylo srovnáno. Domácí kopali trestný kop a Hazha se krásně trefil. O sedm minut později už Petřvald znovu vedl. Do vápna přišel centr. Sudí Písečný nařídil po zákroku na Vengřinka pokutový kop, který kanonýr Kovařík proměnil. „Z mého pohledu šlo o přísnou penaltu,“ mínil Adrian Hub. „Soupeř se ale nepoložil vypracoval si jednu dobrou šanci. Tu naštěstí neproměnil,“ vydechl si Jiří Halamíček. „Byly pasáže, kdy jsme měli ve druhém poločase i více ze hry. S výsledkem se nám ale nepodařilo nic udělat. Myslím si, že jsme nehráli až tak špatně. Herně to šlo,“ podotkl domácí gólman. Poslední slovo měl Petřvald. Po přihrávce Kovaříka upravil na konečných 1:3 Buryan. „Máme třetí vítězství v řadě. Vstup do sezony nám vyšel. Nelítáme ale v oblacích, stále nás ještě nikdo pořádně neprověřil. Těžké zápasy jsou teprve před námi,“ zakončil Jiří Halamíček.

Nový Jičín – Petřvald na Moravě 1:3 (0:1)

Branky: 48. Hazha – 41. Pyclík, 55. Kovařík (penalta), 88. Buryan. Rozhodčí: Písečný – Janeček, Slaný. ŽK: Hurta, Křížek, Koleček – Vengřinek, Opatřil. Diváci: 126.

Nový Jičín: Hub – Málek, Nippert, Kolečko, Klimeš (84. M. Palla) – Hurta (79. Kocián), Křížek, Bartoň (46. Vavřík), Onyechere – Hazha – Magdon. Trenér: Pavel Kunc.

Petřvald na Moravě: Chmiel – Burgo, Dresler, Schaffartzik, Kalfas – Dujsík (62. Celba), Vengřinek, Opatřil, Pyclík (86. Buryan) – Puchel – Kovařík (90. R. Huvar). Trenér: Jiří Halamíček.