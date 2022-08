Na jeho gól sice Jiskra dokázala hbitě zareagovat, když ve 32. minutě snížil Jeřábek, za další dvě minuty však po Limanovského chytrém lobu Bílovec znovu odskočil. Poločas hrůzy z pohledu Jiskry korunovala přesná trefa Gajdošíka tři minuty před pauzou.

Druhý poločas byl na góly chudší, ujala se pouze střela důrazného Sochy v 61. minutě. Po změně stran se naopak na hřišti jiskřilo, zejména hráči Bílovce si za své důrazné zákroky vysloužili několik žlutých karet. Poctivý byl v tomto ohledu zejména střídající Schaumann, který na trávník vkročil v 72. minutě, aby o sto osmdesát vteřin později po dvou žlutých musel předčasně do sprch.

Ani početní výhoda však Jiskře nepomohla ke zmírnění vysoké domácí prohry. „Chtěli jsme si z Rýmařova odvést tři body, a to se nám podařilo,“ pousmál se trenér Bílovce Jan Woznica. „Vyšel nám skvěle první poločas. Hned v úvodu jsme se dostali do dvou šancí, nakonec jsme ujali vedení gólem z penalty. Dali jsme i druhý gól. Rýmařov se dokázal vrátit do hry, nám se ale podařilo znovu odskočit na rozdíl dvou branek, a to bylo důležité,“ podotkl hostující kouč. „Třetím gólem jsme vzali domácím vítr z plachet,“ dodal. Hosté přidali v první půli ještě čtvrtou branku. „Druhý poločas jsme si pohlídali. Jsem rád, že jsme dokázali po slabším vstupu do soutěže rozjet,“ zakončil Jan Woznica.

SK Jiskra Rýmařov – FC Bílovec 1:5 (1:4)

Branky: 32. Jeřábek – 30. a 61. Socha, 22. Mozol (pen.), 34.Limanovský, 42. Gajdošík. Rozhodčí: Broskevič – Jurajda, Godfryd. ŽK: Hleba - Limanovský, Dluhoš, Schaumann, Šlesár, Mozol. ČK: 75. Schaumann. Diváků: 155.

Jiskra: Vilímek – Tihelka (65. Palys), K. Kocúr, Hleba, D. Furik (77. Křepelka) – Čikl (70. Kršek), M. Furik, Dostál, Michalík (46. J. Kocúr) – Jeřábek, Navrátil. Trenér: Milan Furik.

Bílovec: Padušák – Tomášek, Dresler, Krayzel, O. Pavlík – Dostál (62. Šlesár), Socha (72.Schaumann), Mozol – Dluhoš (72. Pěla), Limanovský, Gajdošík (82. Mikuš) Trenér: Jan Woznica.