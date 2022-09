Čekalo se, co přinese druhý poločas. Opava se snažila o vyrovnání, ale to se jí nepodařilo. „Domácí měli převahu, byli více na míči, ale my jsme je do žádných velkých šancí nepouštěli. Kluci si za předvedený výkon zaslouží pochvalu. Toto vítězství má pro nás velkou cenu,“ uzavřel Jan Woznica.

Slezský FC Opava B – Bílovec 1:2 (1:2)

Branky: 17. Krayzel (vlastní) – 5. Limanovský, 26. Mozol. Rozhodčí: Zapletal – Slováček, Habermann. ŽK: Žídek, Blažej – Střelec, T. Dostál. Diváci: 68.

Opava: Rolný – Dušek, Latoň (46. Jelínek), Blažej, Celba – Mikulenka, Žídek, Cempírek (46. Dostál), Sekanina (66. Mičola) – Pikul, Šeba. Trenéři: David Vavruška, Zbyněk Pospěch, Tomáš Mičola.

Bílovec: Padušák – Dluhoš, Tomášek (75. Mikuš), Krayzel, Pavlík – T. Dostál (75. Dresler), Socha (84. Schaumannn), Mozol – Limanovský, Střelec, Gajdošík (70. Razsyk). Trenér: Jan Woznica.